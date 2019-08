I DVD de L'Uomo Tigre sono da oggi disponibili in edicola con La Gazzetta

Nel corso delle ultime ore è stata annunciata un'interessante collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Yamato Video, il tutto al fine ultimo di riportare alla luce l'indimenticabile anime dedicato a L'Uomo Tigre. La prima uscita in DVD è disponibile da oggi a 1,99€. Ogni DVD conterrà cinque episodi e un booklet da collezione.

La collezione sarà composta da un totale di 29 DVD e qui di seguito potete leggere la descrizione pubblicata dalla società:

"L’Uomo Tigre è tornato a combattere! La serie completa delle imprese del lottatore più amato di sempre. Rivivi i feroci combattimenti, gli scontri all’ultimo sangue contro i sicari della Tana delle Tigri e le sfide mortali del Demone Giallo nella serie completa dell’Uomo Tigre in DVD. In ogni uscita cinque episodi e un booklet da collezione: una collana da rivedere e conservare per sempre."

L'Uomo Tigre è un manga scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji. Venne pubblicato in Giappone dal 1968 al 1971 dalla casa editrice Kōdansha. L'enorme successo riscosso dall'opera porto alla successiva realizzazione di tre serie anime prodotte da Toei Animation. La prima nel 1969, la seconda, Uomo Tigre II, nel 1981, e una terza, Tiger Mask W, nel 2016. Nel 2013 è inoltre uscito Tiger Mask, film live action basato sulla serie. La popolarità del personaggio in Giappone è stata enorme, con milioni di fan che ancora oggi ricordano il personaggio con dedizione, al punto tale da spingere diverse federazioni di wrestling a creare delle gimmick di Tiger Mask ispirate al personaggio del fumetto.