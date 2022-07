Dylan Dog: firme d'eccezione per l'albo Groucho Quarto

La casa editrice Sergio Bonelli Editore ha preparato un albo molto speciale per gli appassionati di Dylan Dog, e in particolare del personaggio di Groucho, assistente onnipresente sin dal primo numero, e che spesso è stato protagonista di alcune storie, tra cui le tre presenti in Groucho Quarto, ovvero Dylan Dog Color Fest 42.

Disponibile dal 6 agosto 2022 il volume in questione è un completo omaggio all’assistente di Dylan, il cui design, e nome, è basato sul comico statunitense Groucho Marx. La prima storia, “Lo Sbucciacipolle”, è stata realizzata dal celebre fumettista Zerocalcare, che molti di voi conosceranno per molti dei volumi editi da Bao Publishing, come La Profezia dell’Armadillo, o Macerie Prime, e per la serie animata Strappare Lungo i Bordi disponibile su Netflix.

A seguire si trova “Papà sto male” di Maicol & Mirco, autore di molte storie brevi e graphic novel, diventato celebre sul territorio nazionale grazie a Gli scarabocchi di Maicol & Mirco, vignette disegnate su fogli a sfondo rosso. Terza, e ultima, storia presente nell’albo è “La caduta di Gro-Uk-Oh il Distruttore” scritta da Marco Bucci e disegnata da Jacopo Camagni, autori di Nomen Omen, saga urban fantasy capace di conquistare anche moltissimi lettori in Francia e negli Stati Uniti d’America.

Si tratta di tre storie pubblicate nel 2017, nel Grouchomicon, e che sono state colorate per Dylan Dog Color Fest 42 da Sergio Algozzino. In calce potete vedere la copertina, firmata da Zerocalcare.