Dylan Dog: Golconda e Altre Follie, un volume di Bonelli pronto al debutto

Ci sono tanti personaggi che hanno fatto la storia del fumetto italiano. Fin dagli anni '50 case editrici come la Bonelli hanno proposto una miriade di figure diventate leggendarie nel panorama nostrano. Oltre il leggendario Tex Willer, Bonelli anche la licenziataria di Dylan Dog, il detective dell'incubo che vive avventure dagli anni '80.

Essendo in pubblicazione da tantissimi anni, Dylan Dog ha tante storie da raccontare, anche dopo il nuovo inizio avvenuto nel 2020. Sergio Bonelli Editore ha deciso di raccoglierne quattro in un volume speciale che sta per debuttare nelle fumetterie e librerie italiane.

Dal 17 febbraio l'indagatore dell'incubo torna con il volume Dylan Dog: Golconda e Altre Follie, un volume di 384 pagine, in edizione 16x21 cm in bianco e nero in brossurato al prezzo di 16 euro. La prefazione di Franco Busatta e l'introduzione di Guglielmo Maggioni presentano la Londra ricca di mostri e di terrore dove Dylan Dog dovrà affrontare esseri dell'altro mondo, cavernicoli e dinosauri, un demone molto pericoloso e infine la Fabbrica dei Sogni.

Le quattro storie, tutte scritte da Tiziano Sclavi e disegnate da Luigi Piccatto, si concentrano quindi sulla natura fantastica di Dylan Dog e del suo universo che coinvolge esseri fantastici e viaggi nel tempo. In calce è disponibile la copertina del volume, disegnata da Claudio Villa, oltre ad altre due pagine estratte con una presentazione delle prime due storie.