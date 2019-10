Dylan Dog incontra Batman nella nuova serie di DC Comics, Sergio Bonelli Ed. e RW Edizioni

Sergio Bonelli Editore, DC Comics e RW Edizioni hanno deciso di mettere in piedi una partnership senza precedenti, che vedrà la nascita di una nuova serie con protagonisti i personaggi dell'universo bonelliano e i supereroi della DC: Dylan Dog e Batman, Xabaras e Il Joker. La miniserie sarà presentata al Lucca Comics & Games 2019.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Sergio Bonelli Editore, il numero zero di questo straordinario crossover si intitolerà "Relazioni Pericolose" e sarà scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Gigi Cavenago e Werther Dell'Edera. In totale saranno pubblicati tre diversi albi, attesi per il generico 2020.

In merito alla partnership ha parlato innanzitutto il Direttore Editoriale Michele Masiero, dichiarando: "Tutti alla Sergio Bonelli Editore siamo emozionati di far parte di un evento di tale portata, le nostre menti creative si sono messe in moto nel momento stesso in cui abbiamo incontrato per la prima volta gli amici della DC. Attendiamo con trepidazione il momento in cui tutti leggeranno questo speciale, che sarà disponibile a Lucca con due diverse copertine, una Heroes a l'altra Villains".

L'Amministratore Delegato di RW Edizioni Pasquale Saviano ha poi aggiunto: "Siamo orgogliosi di collaborare a questo storico progetto e di farne parte, non vediamo l'ora di poter lavorare con SBE e DC per offrire ai lettori italiani una storia esaltante, che mai si sarebbero aspettati".

Il Lucca Comics & Games 2019 si terrà nell'omonima città italiana a partire dal 30 ottobre 2019 e si concluderà il successivo 3 novembre. Tra gli eventi di rilievo, vi ricordiamo anche la presenza del mangaka di Jojo Hirohiko Araki e quella del disegnatore nostrano LRNZ.