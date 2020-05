Dynit e Amazon Prime Video: ecco i titoli in arrivo sulla piattaforma streaming a giugno

Con un titolo dopo l'altro, la piattaforma Amazon Prime Video si è assicurata anime di spessore. In più ha stretto una partnership importante con Dynit, azienda nostrana che metterà a disposizione tante opere in streaming. Con giugno alle porte, Dynit ha voluto condividere i prossimi arrivi su Amazon Prime Video.

Si parte con un titolo non d'animazione: Matares, film del regista Rachid Benhadj. Il lungometraggio sarà disponibile sulle piattaforme streaming a causa della chiusura dei cinema in Italia per il Coronavirus. L'anteprima assoluta è prevista per il 15 giugno.

Si passa poi ai titoli anime, con l'esordio il primo giugno di No Game no Life e No Game no Life Zero - The Movie. Si prosegue poi con alcuni classici come Hellsing Ultimate e Trigun. Ecco l'elenco completo delle aggiunte in arrivo:

No Game No Life - 1 giugno (lingua originale e sottotitoli in italiano);

No Game No Life Zero The Movie - 1 giugno (lingua originale e sottotitoli in italiano);

Hellsing Ultimate - 8 giugno;

Oh! Mia Dea! - 15 giugno;

- 15 giugno; Pop Team Epic - 15 giugno (lingua originale e sottotitoli in italiano);

- 15 giugno (lingua originale e sottotitoli in italiano); Trigun - 29 giugno.

Dynit non manca di ricordare altri prodotti come Susanna, L'orgoglio degli Amberson, Il signore e la signora Smith, Sospetto che arriveranno l'8 giugno su Amazon Prime Video. Ricordiamo inoltre che Dynit ha riaperto le spedizioni per tutta l'Italia.