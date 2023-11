Dynit: tutti gli annunci dal Lucca Comics&Games 2023

Nel corso della seconda giornata della fiera Lucca Comics&Games 2023 l’editore italiano Dynit ha presentato numerose novità in arrivo in questi giorni su alcune dei servizi in streaming più popolari, e nei prossimi mesi fino al 2024, che sarà segnato dall’uscita di molte edizioni home video di serie acclamate dalla critica e dal pubblico.

Iniziamo dagli annunci riguardanti le edizioni home video. Prima della fine del 2023 Dynit pubblicherà in DVD e Blu-ray l’anime di Capitan Harlock, del leggendario Leiji Matsumoto, mentre a dicembre arriverà, anche in versione 4K, Conan, il ragazzo del futuro, celebre serie realizzata da Hayao Miyazaki. Nel corso del 2024, invece, arriveranno tre serie: Soul Eater, la prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, e Starblazers.

Continuiamo con le nuove acquisizioni per la distribuzione su Amazon Prime Video, riguardanti il grande franchise di Mobile Suit Gundam con Mobile Suit Gundam 0083, Mobile Suit Gundam 0080, e Mobile Suit Gundam the 08th MS Team, tutte e tre arriveranno anche in home video. Per i grandi appassionati del capolavoro di Akira Toriyama, da oggi, 2 novembre 2023, sono disponibili sulla piattaforma di Amazon Dragon Ball, Dragon Ball Z, e i 19 lungometraggi animati del franchise. Un’occasione straordinaria per poter rivivere uno degli shonen più importanti della storia del medium, anche in vista di Dragon Ball Daima.

In conclusione, sono stati annunciati anche i doppiaggi in italiano della seconda stagione di Edens Zero, e di Goblin Slayer II. Fateci sapere cosa ne pensate di questi annunci con un commento qui sotto. Intanto, vi lasciamo alle novità manga presentate da Saldapress, e alla carrellata di annunci targati Star Comics, sempre dal Lucca Comics&Games 2023.