Dynit annuncia l'arrivo di My Hero Academia The Movie: Two Heroes nei cinema italiani!

Nel corso della conferenza tenuta da Dynit al Lucca Comics & Games 2018, l'azienda ha annunciato l'arrivo nei cinema italiani del lungometraggio My Hero Academia The Movie: Two Heroes, che forse vedrà la luce nel marzo del prossimo anno.

Il successo del primo lungometraggio dedicato all'universo creato da Kōhei Horikoshi nel resto del mondo è stato strepitoso, e l'annuncio del suo arrivo anche nelle sale italiane non può che essere una notizia splendida per i fan della penisola. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nell'ambito della fiera Lucca Comics & Games 2018, Dynit ha infatti annunciato l'arrivo della pellicola intitolata My Hero Academia The Movie: Two Heroes, previsto per la finestra corrispondente al marzo 2019.

L'azienda emiliana non può ancora fornire informazioni precise sulle date, ma sembra che sia sua intenzione optare per una distribuzione che vada dalla domenica al martedì, per sfruttare il giorno festivo e dare la possibilità a giovani e giovanissimi di visionare la pellicola serenamente.

Ricordiamo che il film ha sbriciolato record di incassi in Giappone e, soprattutto, in America, dove è divenuto uno dei film d'animazione più remunerativi della storia, superando anche colossi come Your Name. Per tutti coloro che sono intenzionati a partecipare a quello che sarà uno degli eventi principali della prossima stagione cinematografica per quanto riguarda gli anime, riportiamo di seguito la sinossi del lungometraggio:

"Deku e All Might ricevono un invito all’I-Expo, la principale esposizione al mondo di Quirk e oggetti innovativi per eroi. Tra l’eccitazione, gli sponsor, le offerte e i professionisti, Deku incontra Melissa, una giovane ragazza priva di Quirk, proprio come era lui un tempo. All’improvviso il sistema di sicurezza dell’I-Expo viene hackerato dai villain e un sinistro piano viene messo in moto. Questa è una seria minaccia per la società degli eroi e solo un uomo può risolvere il problema, il simbolo della pace, All Might.”

Cosa pensate dell'annuncio di Dynit? Siete eccitati all'idea che il fenomeno rappresentato da My Hero Academia The Movie: Two Heroes arrivi anche in Italia?