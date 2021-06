Ecco la: "Dalla diagnosi del tumore al pancreas, passando per cure e ospediali, la vendita della casa, la scelta della tomba, l'ultimo viaggio in famiglia... per arrivare infine alla terapia del dolore. Quando si accompagna una madre verso la morte, non tutto è come ci si aspettava. Il racconto autobiografico di una madre e di una figlia e del loro rapporto non proprio idilliaco, nell'ora dell'ultimo addio".