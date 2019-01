Dynit annuncia l'edizione home video di Mirai, ecco la Limited Edition

Mirai, il nuovo film di Mamoru Hosoda, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane durante lo scorso autunno grazie a Dynit e Nexo Digital. Ora Dynit ha finalmente annunciato l'edizione home video, svelando anche una fiammante limited edition!

Come appare nel post pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale dell'editore, molto presto Dynit svelerà tutti i dettagli in merito all'edizione home video di Mirai, che giungerà sui nostri scaffali in formato DVD e Blu-Ray.

Per quanto riguarda la versione BD sarà disponibile anche in formato standard, ma per gli amanti del collezionismo - oltre che per i fan sfegatati del capolavoro di Mamoru Hosoda - arriverà anche una fiammante Limited Edition con una serie di contenuti inediti.

Nel packaging mostrato nell'immagine in calce possiamo ammirare, infatti, un box da collezione corredato di booklet, poster e ulteriori gadget che impreziosiranno l'edizione Limited del film di animazione.

Ricordiamo che Mirai è attualmente candidato agli Oscar 2019 come miglior film di animazione, insieme a Spider-Man: Un nuovo universo, Ralph Spacca-Internet e Gli Incredibili 2. Attendiamo ulteriori comunicazioni da parte di Dynit per scoprire i dettagli sull'home video della pellicola, tra cui data di uscita e prezzo della Limited.