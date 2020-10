Dynit annuncia il nuovo rinvio dei film di My Hero Academia ed Evangelion

Dopo un primo rinvio a marzo a causa del Coronavirus scatenatosi in Italia, Dynit sembrava pronta per portare finalmente nei cinema italiani il film My Hero Academia: Heroes Rising. Un progetto che era programmato da tanto tempo e che in Italia era previsto per il 12 novembre.

Ad accompagnarlo ci sarebbe stato il progetto su Neon Genesis Evangelion. Per festeggiare il suo anniversario venticinquesimo anniversario, Dynit aveva presentato ai fan l'evento che avrebbe portato nei cinema Death(true)² e The End of Evangelion con doppiaggio storico. Tutto ciò sembra essere destinato a non arrivare, perlomeno nei prossimi mesi, a causa del contenuto dell'ultimo DPCM.

In risposta alle ultime direttive del governo italiano, Dynit si è trovata costretta ad annunciare il nuovo rinvio per My Hero Academia: Heroes Rising e per i due film di Neon Genesis Evangelion che dovevano arrivare al cinema in questo 2020 tramite un post sui propri social. E ancora una volta, il tutto è stato rinviato a data da destinarsi, senza alcuna certezza sul prossimo arrivo a causa della situazione che muta di giorno in giorno.

Per il momento Dynit non può far altro che attendere altre direttive e comunicare tempestivamente ai fan di questi due mondi d'animazione eventuali ritorni e la speranza è di poterli rivedere il prima possibile.