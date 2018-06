Dynit annuncia Sword Art Online Complete Series ed il terzo film de L'Attacco dei Giganti

Attraverso il proprio il sito ufficiale, Terminal Video rivela che l’editore italiano Dynit prevede di poter rilasciare nel mese di settembre 2018 non solo il terzo film riassunto de L’attacco dei Giganti, ma anche la prima stagione di Sword Art Online in edizione “The Complete Series”.

Già disponibile in due cofanetti DVD o Blu-ray disc, la prima serie di Sword Art Online tornerà molto presto in edizione completa ed ad un prezzo leggermente inferiore. L’edizione da 4 DVD sarà infatti venduta a soli 35.99€, mentre quella da 5 Blu-Ray Disc costerà 45.0€. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"Gli appassionati di videogame di mezzo mondo si contendono le 10.000 copie disponibili per il lancio di un nuovo MMORPG (gioco di ruolo online a cui possono partecipare numerosi giocatori contemporaneamente) ambientato in una sofisticata realtà virtuale, generata da un hardware chiamato "NerveGear". Fra i 10.000 fortunati ci sono Kirito, che ha già avuto il privilegio di giocare a Sword Art Online in quanto è stato uno dei 1.000 beta tester ad averlo provato prima del lancio ufficiale, e Klein, che invece è alla sua primissima esperienza con il NerveGear. I due fanno amicizia e si allenano insieme, ma quando Klein decide di uscire dal gioco si rendono conto che la funzione di logout è stata disabilitata. Anche tutti gli altri giocatori sono nelle medesime condizioni e quindi sono intrappolati nella realtà virtuale del NerveGear. Interviene Kayaba in persona a spiegare che si tratta di un piano per soddisfare i suoi desideri di onnipotenza: se i giocatori vogliono tornare liberi devono completare il gioco superandone tutti i livelli, ma sapendo che non esiste più la possibilità di far "risorgere" i personaggi. Chi muore, muore per sempre e non solo nella realtà virtuale, ma anche nella vita reale, ucciso da una speciale funzione del casco NerveGear. Kirito ha esperienza e furbizia a sufficienza da avere buone possibilità di sopravvivere, ma Klein preferisce non unirsi a lui perché deve mettersi in cerca dei suoi amici che sono rimasti intrappolati a loro volta."

Riassunto della seconda stagione di AOT e intitolato L'Urlo Del Risveglio, il terzo film cinematografico de L’attacco dei Giganti sarà invece proposto in tre diverse edizioni: DVD (14.99€), Blu-ray Disc (19.99€) e addirittura in Edizione Limitata (34.99€), la quale conterrà entrambi i supporti ottici. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale della pellicola e le copertine delle tre suddette edizioni home video.

"Per un intero secolo le mura permisero agli umani di vivere in pace. Dimenticarono il terrore di essere soggiogati e l’umiliazione di essere rinchiusi in gabbia. Tuttavia, quando i Giganti penetrarono quelle stesse mura, la battaglia per la sopravvivenza dell’umanità ebbe inizio. In seguito, mentre lo scontro continuava a mietere vittime sia tra i civili che tra i militari, si scoprì che alcuni Giganti si nascondevano tra gli umani. A cinque anni dalla prima breccia nelle mura, gli umani riuscirono a catturare uno di loro, un titano mutaforma, il Gigante Femmina Annie Leonhart."