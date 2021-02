Dynit: arriva Bleach in italiano? Un'immagine fa sognare i fan

Ci sono diversi anime che ormai stanno arrivando in Italia, moltissimi sottotitolati. Gli anime più famosi arrivano però anche in versione doppiata, come successo per ONE PIECE e Naruto negli anni scorsi su Mediaset oppure le novità come Made in Abyss e The Promised Neverland. Tuttavia un anime famoso come Bleach non è mai stato doppiato.

I fan italiani del mondo degli shinigami hanno sempre sognato un doppiaggio completo in italiano per Bleach e finora non sono stati accontentati. Tuttavia un'immagine ha iniziato a far entusiasmare gli animi. Sui social di Dynit è stata pubblicata un'immagine arancione chiaro con alcune striature arancione scuro in basso. Senza testo o altro, l'immagine è risultata criptica per tanti, ma la colorazione e le ombre sembrano indirizzare ai capelli del protagonista di Bleach, Ichigo Kurosaki.

Quali sono le varie ipotesi che genera questo annuncio? Le probabilità si concentrano indubbiamente sulla versione sottotitolata ufficiale oppure un doppiaggio completo del primo anime di Bleach. Dietro l'annuncio tuttavia potrebbe anche esserci la possibilità remota di vedere già rivelato il nuovo anime di Bleach, incentrato sulla saga della Guerra Millenaria e che ancora deve esordire in Giappone.

Naturalmente la conferma arriverà non prima di qualche giorno e bisognerà quindi attendere prima di scoprire se lo shinigami arriverà davvero in Italia oppure se si tratta di un altro anime, ma intanto i fan sognano il doppiaggio della prima serie di Bleach anche in vista dei 20 anni dall'inizio del manga.