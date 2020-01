Dynit conferma nuovamente l'interesse per Neon Genesis Evangelion, ma i diritti...

Attualmente, l'home video italiano di Neon Genesis Evangelion è uno dei pezzi da collezione più rari e introvabili in circolazione. Proprio per questo motivo, le speranze che i Blu-Ray prendano luce nel Bel Paese sono ancora ben radicate nella community nostrana.

La questione dei diritti di Evangelion, qualche giorno fa, sembrava aver trovato finalmente un lieto fine, con l'eliminazione nei crediti nelle ultime release delle citazioni a Gainax, rendendo la storica serie televisiva un prodotto a tutti gli effetti di Hideaki Anno. Proprio a seguito di questo repentino cambio di rotta, un fan del gruppo facebook "Neon Genesis Evangelion Italian Fan" ha contattato la nota azienda di distribuzione home video Dynit per scoprire eventuali novità in merito.

Purtroppo, l'azienda ha rivelato che attualmente non detengono ancora i diritti dell'opera ma che, nonostante le difficoltà nell'acquisizione delle licenze, l'interesse resta comunque vivido e florido. La risposta in questione, a tal proposito, è rintracciabile in calce alla notizia.

Non ci resta, dunque, che attendere i prossimi mesi per conoscere la sorte dei Blu-Ray in Italia del capolavoro di Hideaki Anno, magari in prossimità del debutto ufficiale di Evangelion 3.0+1.0, l'ultimo film della tetralogia dei Rebuild. E voi, invece, cosa ne pensate della situazione in merito all'home video del capolavoro dell'animazione nipponica? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra più completa disposizione.