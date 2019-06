Dynit: diverse nuove opere sono ora disponibili in DVD e Blu-ray

Nel corso di queste ultime ore Dynit, società dell'editoria italiana di anime e manga nata nel 1995 come Dynamic Italia, ha pubblicato un nuovo post su Facebook per annunciare la disponibilità di alcuni nuovi prodotti sia in formato DVD che Blu-ray. Qui di seguito potete leggere la lista completa:

Penguin Highway (First Press) Blu-ray

Penguin Highway (First Press) Dvd

Aoyama, tredicenne, è un ragazzino dalle doti intellettuali prodigiose, che conta i giorni che lo separano dall'età adulta. Un giorno la cittadina di provincia in cui vive è invasa da un gruppo di pinguini, inspiegabilmente presenti a queste latitudini. Aoyama decide di indagare e di trovare una soluzione razionale dell'enigma, che lo conduce a una misteriosa bolla sferica trasparente, situata oltre la foresta.

Bambini Che Inseguono Le Stelle (I) (Special Edition)(First Press) Blu-ray

Bambini Che Inseguono Le Stelle (I) (Special Edition, 2 Dvd)(First Press) Dvd

Asuna passa i pomeriggi ad ascoltare le misteriose musiche emanate da una antiquata radio a galena, che ha ricevuto dal defunto padre. La protagonista romperà ben presto la routine quotidiana, intraprendendo un lungo viaggio per cercare un ragazzino che l'aveva precedentemente salvata in un occasione di pericolo. Entrerà in un mondo parallelo di cui sperimenterà in prima persona le bellezze, ma anche la crudeltà.

My Hero Academia Season 2 Box #2 (Ltd. Edition, 3 Blu-ray, Eps.27-38)

My Hero Academia Season 2 Box #2 (Ltd. Edition, 3 Dvd, Eps.27-38)

A causa di una mutazione genetica del quinto dito del piede, il genere umano ha ottenuto la capacità di sviluppare dei superpoteri, denominati "quirk", che si manifestano per la prima volta all'età di quattro anni. Queste particolari abilità hanno consentito lo sviluppo di una nuova categoria di persone: gli eroi, i quali combattono contro i supercriminaliche seminano il terrore nel mondo.

Affascinato dagli eroi sin dalla più tenera età, Izuku Midoriya è uno studente delle scuole medie che ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia. Tuttavia Izuku è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk, ragion per cui egli viene continuamente deriso dai suoi coetanei che lo chiamano Deku (lett. "sfigato"). Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno il suo ardore verrà notato da All Might, l'eroe più potente mai esistito.