Dynit si 'lascia scappare' i primi annunci della stagione invernale targata anime

Con moltissimo ritardo rispetto a quanto preannunciato da VVVVID subito dopo Natale, si attende tuttora il palinsesto ufficiale in merito alla prossima stagione invernale legata all'animazione nipponica. Ad ogni modo, pare che Dynit si sia lasciata scappare i primi titoli che si aggiungeranno presto al catalogo nostrano.

A sorpresa, sul sito ufficiale del distributore è apparsa una locandina che fa da riferimento all'articolo che annuncia gli anime simulcast della stagione invernale in arrivo, tuttavia attualmente non accessibile. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, conferma l'approdo in Italia di ID:INVADED, la serie televisiva diretta nientemeno che dal regista di Fate/Zero. La locandina, inoltre, rivela quelle che sembrano essere due ulteriori acquisizioni:

Darwin's Game di Studio Nexus, che potete ammirare in un primo trailer;

Magia Record: Mahou Shojo Madoka Magica Gaiden, adattamento animato dell'omonimo gioco per Android e iOS pubblicato ad agosto 2017 che narra di un'avventura spin-off con nuovi personaggi all'interno della città di Kamihama;

Non è dato sapere se Dynit abbia in programma ulteriori progetti in arrivo, come eventuali latecast, ma è innegabile che l'azienda abbia tutte le intenzioni di iniziare questo 2020 proponendo alcuni degli anime più attesi dai fan. E voi, invece, cosa ne pensate di questi primi 3 annunci, siete rimasti sorpresi? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto in fondo alla pagina.