Dynit Manga porta in Italia Shingo Tamai - Arrivano i Superboys, la prima opera sul calcio

Sul proprio profilo Facebook ufficiale, Dynit Manga ha annunciato che Shingo Tamai - Arrivano i Superboys #1 è già disponibile in fumetteria e nel proprio shop online. L'opera di Ikki Kajiwara e Mitsuyoshi Sonoda, inedita in Italia, ha ispirato il primo anime dedicato al calcio.

Ben prima di Captain Tsubasa, che a breve tornerà su Italia 1 con i nuovi episodi, gli appassionati di calcio seguivano le vicende di Shingo Tamai, il protagonista di Arrivano i Superboys. Pubblicato su Shonen Gahosha dal 1970 al 1971, è il primo manga dedicato al calcio, uno sport che prima di allora non era certo tra i più conosciuti in Giappone. Dall'opera di Ikki Kajiwara, autore di L'Uomo Tigre e Rocky Joe, è stata tratta una serie animata, anch'essa la prima basata sul gioco del pallone.

A distanza di oltre quarant'anni dal debutto giapponese, Dynit ha finalmente portato Shingo Tamai - Arrivano i Superboys in Italia. Il primo volume di questa leggendaria opera è infatti già disponibile in fumetteria e nello shop online di Dynit, a un prezzo 12,90 euro. Ognuno dei sei albi sarà proposto in una meravigliosa edizione brossurata da 200 pagine ciascuno.

Questa la sinossi del manga. "All'inizio del nuovo anno scolastico un docente di educazione fisica viene assunto dall'istituto Shinsei: Tempei Matsuki, medaglia di bronzo ai giochi olimpici del Messico come portiere della nazionale giapponese di calcio. Il desiderio di Matsuki è di creare una forte squadra di calcio dell'istituto che possa ben figurare a livello nazionale, e molti sono gli studenti interessati alla cosa. Shingo Tamai, un ragazzo irrequieto del primo anno, non vede tuttavia di buon occhio il nuovo professore e decide di creare una propria squadra di calcio per rendere più difficile il lavoro di Matsuki".

Nei giorni scorsi, Dynit ha anche annunciato che la trilogia di Mobile Suit Z Gundam è arrivata su Prime Video. Ecco le novità di aprile 2021 di Dynit.