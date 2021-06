Dynit Manga presenta Il Giocattolo dei Bambini Big Edition Box, Rossana torna in Italia

Sul proprio Facebook ufficiale, Dynit Manga ha annunciato Il Giocattolo dei Bambini Big Edition Box, una straordinaria raccolta che contiene l'iconico shojo scritto e disegnato da Miho Obana. Questo box da collezione contiene Il Giocattolo dei Bambini, opera da cui è stato tratto l'anime Rossana, La Villa dell'Acqua e Deep Clear.

Le avventure di Sana Kurata arrivano nella preziosa edizione BIG, impreziosita da tavole a colori e un box unico da collezione. Il Giocattolo dei Bambini Big Edition Box contiene l'intera saga in sette volumi, lo spin-off La Villa dell'Acqua e il crossover Deep Clear; una raccolta unica per tutti i fan che hanno adorato la serie animata arrivata in Italia con il titolo Rossana.

Per i più smemorati, ecco la sinossi di Il Giocattolo dei Bambini. "Sana Kurata (Rossana) è una bambina che viva a Tokyo, frequenta la sesta elementare e svolge il lavoro di attrice in alcuni noti programmi televisivi. Nella classe frequentata da Sana, però, la vita scolastica è tormentata a causa di un gruppo di ragazzi che non rispettano le regole e che deridono continuamente professori e compagni di classe. A capo del gruppo vi è Akito Hayama (Heric), un ragazzino freddo ed enigmatico".

Il box Dynit include tutti i sette volumi del racconto di Obana, incluso La Via dell'Acqua, omonimo film che Rossana e Charles girano ne Il Giocattolo dei Bambini. Questo magnifico pezzo da collezione include infine, Deep Clear, crossover tra Il Giocattolo dei Bambini e Honey Bitter, altra opera di Obana, lanciato in occasione dei suoi vent'anni di carriera. Il Giocattolo dei Bambini Big Edition Box è già disponibile all'acquisto sullo shop online di Dynit a un prezzo di 116 euro.

Scopriamo un altro annuncio Dynit Manga, Love My Life. Ma non solo, in Italia è arrivato anche Avrei Voluto Dirti Grazie, toccante racconto annunciato da Dynit Manga.