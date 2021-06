Dynit Manga presenta Insufficient Direction, opera realizzata dalla moglie di Hideaki Anno

Sul proprio account ufficiale Facebook, Dynit Manga ha annunciato la disponibilità di Insufficient Direction di Moyoco Anno, un nome che risulterà familiare agli appassionati di Neon Genesis Evangelion. La mangaka giapponese è infatti la moglie di Hideaki Anno, leggendario regista di Evangelion.

Insufficient Direction porta i lettori a scoprire cosa significa condividere la propria vita con il genio che ha concepito e realizzato Neon Genesis Evangelion, una delle opere più influenti nell'ambito degli anime. A raccontarlo è l'unica persona al mondo che può farlo, sua moglie Moyoco Anno. Otaku si nasce, certo, ma lo si può anche diventare.

Ecco la quarta di copertina di Insufficient Direction. "Dalla penna dell'artista di fumetti di fama internazionale Moyoco Anno, arriva una biografia di uno dei nomi più grandi e polarizzanti del mondo dell'animazione, suo marito Hideaki Anno. Molto prima che Hideaki sposasse Moyoco, era conosciuto come il creatore di una delle opere anime pià popolari di tutti i tempi, Neon Genesis Evangelion. Ma poco si sapeva della vita personale dell'autore. Poi è arrivata la disegnatrice di fumetti Moyoco Anno e l'amore. E ancora, dopo il matrimonio e il fumetto su come lei ha cambiato la sua vita. Si spera in meglio".

Sebbene meno nota di suo marito, Moyoco Anno è uno dei nomi più importanti del fumetto femminile giapponese, oltre che nel mondo della moda. I suoi manga e libri hanno raggiunto risultati considerevoli e, anche se scrive opere principalmente dedicate al pubblico femminile, il suo titolo più popolare è Sugar Sugar Rune, che nel 2005 ha vinto il prestigioso Kodansha Comics Award.

