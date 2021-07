Dynit Manga presenta Lei e il suo gatto, tratto dal film d'animazione di Makoto Shinkai

Sui propri profili social, Dynit Manga ha presentato il manga Lei e il suo gatto, tratto dall'omonimo cortometraggio animato realizzato nel 1999 da Makoto Shinkai, regista che ha fatto emozionare milioni di appassionati con i suoi Your Name. e Weathering with You.

"Dynit Manga presenta: Lei e il suo gatto. Un gatto e una donna si incontrano un giorno di primavera. Il tempo delle loro giornate scorre lento, ma la dura realtà della vita raggiungerà presto entrambi... Ispirato all'omonimo cortometraggio realizzato nel 1999, il manga Lei e il suo gatto è già disponibile in fumetteria e sul sito ufficiale Dynit", recita il comunicato dell'editore.

Illustrato da Tsubasa Yamagichi, il manga è basato sull'omonimo film animato, realizzato, in bianco e nero e dalla durata di soli cinque minuti, all'alba degli anni Duemila da Makoto Shinkai. Lei e il suo gatto racconta la storia di una ragazza, la quale, in un giorno di pioggia, si imbatte in un micio, che da quel momento inizia a vivere nel suo piccolo appartamento.

Lei viveva da sola e ogni mattina andava via presto di casa per andare al lavoro. Il gatto, però, innamorato di lei, della sua bellezza e della sua gentilezza, la aspettava paziente. Giunta l'estate, il gatto trovò una compagna, una piccola e graziosa gattina di nome Mimi. Tuttavia, solo a lei, alla ragazza che lo aveva accolto, aveva donato il cuore.

Venne poi l'autunno e la ragazza ricevette una telefonata che la fece piangere per molto tempo. Anche se il gatto non ne capiva il motivo, le rimase accanto. Il tempo passò e arrivò infine l'inverno. Nonostante i momenti di grande sconforto, la ragazza e il suo gatto capirono di amare questo mondo.

Recentemente, Dynit Manga ha presentato Insufficient Direction, opera realizzata dalla moglie di Hideaki Anno, e Il Giocattolo dei Bambini Big Box Edition, manga che ha dato i natali all'anime di Rossana.