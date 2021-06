Dynit Manga presenta Love My Life, fumetto poetico di Ebine Yamaji

Sul proprio profilo Facebook ufficiale, Dynit Manga ha presentato Love My Life, un fumetto poetico che narra la complessità e le mille sfaccettatura dell'amore. L'opera di Ebine Yamaji tratta un tema di grande attualità con enorme sensibiltà e tatto.

Love My Life di Ebine Yamaji mette in luce ie gli stereotipi di genere che ancora oggi caratterizzano la società. Un'opera immancabile e signficativa nell'ambito del fumetto a tema LGBTQ.

Il volume unico di ben 198 pagine segue le vicende della giovane Ichiko, la quale dopo la morte della madre riesce a costruire un rapporto di amicizia con il padre, creando una confidenza precedentemente impensabile. Ichiko studia la lingua inglese per poter un giorno tradurre come suo padre romanzi americani. Un giorno decide di rivelarsi per quella che è presentando al genitore la ragazza che ama. Non sarà però questa dichiarazione a sconvolgere la vita di Ichiko, bensì la verità sul rapporto tra sua madre e suo padre.

Nella sua opera, Ebine Yamaji presenta temi molto complessi, come quello del coming out, in maniera delicata e immediata, senza moralismo alcuno. In precedenza, Dynit Manga ha annunciato Avrei voluto dirti grazie. Ma non solo, ecco l'arrivo in Italia di Shingo Tamai - Arrivano i Superboys.