Dynit Manga presenta il romanzo prequel di BNA Zero

Quale miglior modo per scacciare le torride giornate estive se non con una piacevole lettura? Se tra le centinaia di fumetti in libreria non sapete cosa scegliere, Dynit Manga ha presentato BNA Zero, la novel prequel della serie anime disponibile sul catalogo Netflix.

"In un tempo distante, la piccola Natalia (futuro sindaco di Anima City) e Shirou viaggiano per il mondo, cercando di aiutare gli zoomorfi. Ma per quale motivo il lupo cova così tanto rancore verso gli umani? BNA Zero, il romanzo prequel della serie anime Netflix BNA: Brand New Animal dello Studio Trigger, è disponibile in fumetteria e sullo shop online Dynit a partire dal 21 luglio 2021", si può leggere nel comunicato pubblicato sui social.



La novel, firmata Nekise Ise sotto la supervisione grafica di Studio Trigger, è ambientata diversi anni prima rispetto alla serie anime, i cui dodici episodi sono arrivati su Netflix nel 2020. L'anime, diretto da Yo Yoshinari, esplora un mondo in cui sono presenti animali umanoidi noti come zoomorfi e segue le vicende di Michiru Kagemori, una comunissima ragazza umana che improvvisamente un giorno si trasforma in un tanuki, una sorta di cane procione mitologico.



In precedenza, Dynit Manga ha annunciato Underwater, una storia in due volumi di Yuki Urushibara, e Lei e il suo gatto, tratto dal corto animato di Makoto Shinkai.