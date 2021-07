Dynit Manga presenta Underwater, storia in due volumi di Yuki Urushibara

Sui propri profili social, Dynit Manga ha annunciato l'arrivo in Italia di Underwater, un emozionante racconto in due volumi scritto e illustrato da Yuki Urushibara, autrice che nel 2006 ha vinto un premio Kodansha.

"Dynit Manga presenta Underwater 1 e 2!", con queste parole l'editore italiano di anime e manga ha presentato i due volumi. I dodici capitoli della storia, suddivisi in due albi, sono giàe sul sito Dynit, al prezzo standard di 17,90 euro l'uno.Il manga creato da Yuki Urushibara, una ragazza che, durante gli allenamenti del club di nuoto, perde conoscenza. Svenuta, Chinami sogna di ritrovarsi sulla riva di un fiume, in una fresca giornata ben diversa da quella torrida in cui si trovava. Riprendendosi, la ragazza si rende conto che il suo sogno è fin troppo realistico; da quel momento in poi, ogni volta che si addormenta di risveglia nei pressi di quel fiume.