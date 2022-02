Dynit e Nexo Digital presentano la nuova Stagione degli Anime al cinema

La popolarità dei manga in Italia è in crescita, e questa viene accompagnata dalla spinta dell'industria anime, sempre più influente. Questi progressi sembra si confermeranno nel 2022, anche grazie alla nuova Stagione degli Anime al Cinema annunciata da Dynit e Nexo Digital.

I due distributori italiani sono stati protagonisti di un 2021 meraviglioso, un'annata che potrà replicarsi nel corso di questi lunghi dodici mesi. Gli incassi italiani di My Hero Academia: World Heroes Mission hanno spinto la collaborazione tra Dynit e Nexo Digital su un nuovo livello, che si traduce in due prossimi arrivi al cinema.

Nonostante il recente flop della premiere italiana di Demon Slayer Infinity Train, causata principalmente dal rilascio antecedente su Netflix e Amazon Prime Video, gli anime continueranno a popolare i cinema italiani.

Attraverso un breve comunicato diffuso attraverso i propri social media, Nexo Digital ha presentato ufficialmente la prossima Stagione degli Anime al Cinema. Ad aprile, l'appuntamento è con Sword Art Online Progressive - The Movie Aria of a Starless Night. La pellicola debutterà nelle giornate del 4, 5 e 6 aprile 2022.

A questo, farà seguito La Fortuna di Nikuko, la cui premiere è invece prevista per il 16, 17 e 18 maggio. Le seguenti date hanno suscitato la perplessità della community italiana, che si chiede il motivo per cui le proiezioni non siano programmate nei giorni del fine settimana, ma bensì nei giorni lavorativi.