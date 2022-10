Dynit: tutte le novità anime della seconda giornata di Lucca Comics & Games

Continua il Lucca Comics & Games 2022, l’appuntamento più atteso dai fan del fumetto e del manga di tutta Italia. Dopo un primo assaggio delle novità di Dynit nel corso della prima giornata, vediamo insieme tutti i progetti, tra grandi ritorni e importanti novità riguardo alcune delle serie più seguite degli ultimi anni, del 29 ottobre 2022.

Dopo le numerose aggiunte al catalogo manga Dynit, ecco tutte le serie e i film che arriveranno su Prime Video nei prossimi mesi:

La prima serie di Capitan Harlock con la storica sigla italiana

con la storica sigla italiana I film Hunter x Hunter: The Last Mission e Hunter x Hunter: Phantom Rogue

La serie di Heidi, disponibile dal 1 novembre 2022

Gintama, la serie e i tre film

Gurren Lagann, serie e film riassuntivi

Attack on Titan Final Season Part 2, dal 9 novembre 2022

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Inoltre, è stato confermato l'arrivo del doppiaggio in italiano per le prime sei puntate della seconda stagione di Made in Abyss, già disponibile con sottotitoli sulla piattaforma. Si sta invece lavorando anche per il doppiaggio della seconda parte della Final Season di Attack on Titan, quindi non è ancora chiaro quando arriverà.

L'ultimo episodio di Fullmetal Alchemist: Brotherhood sarà doppiato in italiano, e Dynit porterà l'intera serie in un cofanetto Blu-ray di cui però non è stata ancora confermato il periodo d'uscita. Ad aggiungersi alle nuove uscite in edizione home video saranno Jujutsu Kaisen 0 tra marzo e aprile 2023, Evangelion 3.0 + 1.01: Thrice Upon a Time in un'edizione simile a quella dei precedenti film della tetralogia, che conterrà anche 15 minuti extra, assenti dalla versione cinematografica.

Per Natale arriverà anche il capolavoro di Katsuhiro Otomo, Akira in 4K, di cui sarà disponibile anche un cofanetto in edizione limitata, con un disco dedicato ai contenuti extra. Non sono state presentate novità per Gundam e Garo.

Inoltre abbiamo avuto la possibilità di scambiare qualche parola con l’editore, riguardo i film di Bleach, attualmente assenti su Prime Video, che probabilmente arriveranno dopo che l’intera serie anime di Pierrot sarà stata pubblicata in home video, quindi possiamo presumere verso la fine, se non dopo, del 2023. Invece passando a Bleach: Thousand Year Blood War, vista la complessa situazione legata ai diritti in Italia, in futuro Dynit potrebbe essere interessata ad acquisirli, ma attualmente non ha dichiarato nulla di certo.