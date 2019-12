Dynit porta in Italia il manga spin-off di Sekiro Shadows Die Twice

Gli estimatori di From Software, celebre software house videoludica che ha coniato il genere dei Soulslike, saranno felici di sapere che la Dynit porterà in Italia il manga spin-off del loro ultimo titolo: Sekiro - Side Story: Hanbei l'immortale.

L'opera è disegnata da Shin Yamamoto, e come suggerisce il titolo tratta una storia inedita attinente al contesto narrativo del videogioco, che vede protagonista il personaggio non giocante Hanbei. Il fumetto è stato rilasciato solo in formato digitale in Giappone, ma il 27 Febbraio 2019 sarà pubblicato in contemporanea mondiale in Corea, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia e Italia.

La storia di Habei è stata supervisionata da From Software, mentre il comparto artistico è frutto dell'estro di Yamamoto, che come potete notare dalle tavole in calce, traspone alla perfezione le ambientazioni feudali del videogioco attraverso uno stile efferato e vivido di dettagli.

Precedentemente, il mangaka ha lavorato all'adattamento manga di Monster Hunter giunto sul mercato nel 2013, Monster Hunter: Flash. Vi lasciamo una breve sinossi dell'opera:

"L'Era Sengoku... un tempo in cui perdere una battaglia significava perdere tutto. Il Santo della Spada, Isshin Ashina, aspira al dominio del mondo... fino a quando non incontra un certo Samurai...".

La Dynit ha annunciato diverse nuove serie in arrivo, sia anime che manga, in occasione del Lucca Comics & Games 2019. Inoltre, l'Attacco dei Giganti, SAO, e altri anime Dynit sono ora disponibili su Amazon Prime Video.