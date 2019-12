Dynit sta per portare Promare nei cinema italiani, ecco le date ufficiali e il trailer

Nel 2019, lo studio Trigger, famoso per opere come Kill la Kill e Tengen Toppa Gurren Lagann, ha creato un nuovo lungometraggio animato. Il titolo è Promare, che ha infiammato la stagione estiva nipponica e ha poi raccolto spettatori in tutto il mondo, tra cui negli Stati Uniti d'America. A breve i fan potranno godere del film anche in Italia.

Promare debutterà in Italia a febbraio 2020 grazie a Dynit, che ha diffuso anche il trailer del lungometraggio doppiato in italiano. Le date prescelte dall'azienda sono il 3, il 4 e il 5 febbraio e daranno vita a una stagione di anime al cinema che proseguirà nei prossimi mesi. Il video è visibile in alto alla notizia, mentre ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di NexoDigital.

Lo Studio Trigger ha preparato per Promare una nuova visualizzazione grafica chiamata color trace che rende la storia di Galo Thymos ancora più unica. In un mondo dove esseri denominati Burnish hanno raso al suolo metà della civiltà sulla Terra, sono sorti diversi eroi riunitisi in squadre di salvataggio denominate anti-Burnish. Galo è uno di essi e sarà lui a dover affrontare in prima persona Lio Fotia, capo dei Mad Burnish, nuova mutazione degli esseri che hanno distrutto la Terra con le fiamme.