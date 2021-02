Dynit: sui social spunta un misterioso annuncio legato a Conan il ragazzo del futuro

Reputata da molti come una delle serie animate più ispirate di sempre, Conan il ragazzo del futuro potrebbe tornare presto in una veste grafica completamente nuova. A suggerirlo è Dynit, che sul proprio profilo Facebook ufficiale ha pubblicato una misteriosa immagine teaser contenente il logo dell'opera.

Per i pochi che non dovessero conoscerlo, Conan il ragazzo del futuro è un'anime del 1978 diretto dal maestro Hayao Miyazaki. Con l'indimenticabile sigla cantata da Giorgia Lepore, in Italia la serie ha esordito nel lontano 1981 su diverse emittenti locali, riscuotendo un grande successo. Tuttavia, come da tradizione per l'epoca, la localizzazione presentava diverse storpiature nei nomi dei personaggi, per esempio Orlo era chiamato Uro. Della serie esistono però due doppiaggi: il primo, quello storico del 1981, e un second, riveduto e corretto, realizzato per la distribuzione Dynit nel 2007.

In seguito alla trasmissione televisiva, Conan il ragazzo del futuro è stato adattato in vari formati da diverse case distributrici. Tra le edizioni più note troviamo quelle in videocassetta, realizzate da Dynamic Italia e Yamato Video, e quelle in DVD, targate Yamato e Dynit.

Proprio quest'ultima ha appena rivelato che a breve l'opera arriverà nuovamente sul mercato, probabilmente in una prestigiosa edizione Blu-ray Disc che presenterà dettagli grafici più curati. La speranza degli appassionati è che questa nuova versione contenga entrambi i doppiaggi, oltre che la sigla italiana e quella originale.

Che ve ne pare di questa prospettiva, vi piacerebbe rivedere i ventisei episodi dell'opera in alta qualità? In attesa di ulteriori informazioni ufficiali, ecco l'annuncio misterioso sui profili social Dynit.