Dynit: sui profili social spunta un annuncio misterioso, ecco di cosa potrebbe trattarsi

Domani, 16 ottobre 2020, alle ore 9:30 di mattina, Dynit farà un importante annuncio legato in qualche modo al mondo di anime e manga. L'anticipazione è stata pubblicata direttamente sui canali social ufficiali dell'editore italiano, che, tramite il post visibile in calce, ha suggerito ai fan di non perdersi l'appuntamento.

In attesa della rivelazione di domani mattina diversi utenti hanno cercato di capire di cosa potrebbe trattarsi, speculando sul possibile arrivo in Italia dell'attesissimo film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cui uscita in Giappone è prevista proprio per domani.

Demon Slayer: Infinity Train, questo il nome del film, sembrerebbe essere un successo anticipato e arriverà in diversi Paesi occidentali nel corso del 2021. Considerando che a novembre Dynit porterà in Italia un altro importante film d'animazione, ovvero My Hero Academia: Heroes Rising, è estremamente probabile che presto venga annunciato anche l'arrivo del blackbuster di Ufotable.

In alternativa è possibile che l'annuncio riguardi la data d'uscita della nuova edizione home video di Neon Genesis Evangelion, in arrivo nel corso del 2021 con tanto di doppiaggio storico. Il capolavoro di Hideaki Anno tornerà presto nei cinema italiani con Death(true)² e The End of Evangelion, quindi è probabile che Dynit approfitti del momento per riaccendere l'interesse dei fan.

Chiaramente non sono da escludere altri tipi di annunci, come l'arrivo di qualche nuovo anime o la produzione di altre edizioni home video. In tutti i casi, per conoscere la risposta non ci resta che attendere pazientemente le 9:30 del 16 ottobre.