Dynit sgancia la bomba: Bleach in italiano! In arrivo su Amazon Prime Video

I fan italiani di Bleach hanno sognato invano per anni di vedere il proprio anime preferito ufficialmente in Italia. Mentre Naruto e ONE PIECE, rivali principali dell'opera di Kubo in Giappone, avevano ricevuto dei doppiaggi con tanto di pubblicazione sulle reti Mediaset, Bleach era rimasto a bocca asciutta.

La lunghezza dell'anime negli anni successivi sembrava ormai aver scoraggiato le varie case nostrane nel portare il progetto. E invece Dynit ha lanciato dapprima un teaser con un'immagine misteriosa arancione, e poi ha sganciato la bomba negli scorsi minuti.

Sulla pagina Facebook di Dynit, col post che potete vedere in basso, è stato ufficialmente rivelato l'arrivo di Bleach in Italia. Per il momento, ci sono state poche informazioni rivelate dall'azienda italiana, ma con l'invito di rimanere sintonizzati per ulteriori novità. Bleach arriverà in italiano in esclusiva per Amazon Prime Video in una data ancora non definita.

I fan italiani dello shinigami di Bleach possono finalmente gioire, considerato che quest'anno debutterà in Giappone anche il nuovo anime di Bleach con la Guerra Millenaria, ultimo arco narrativo del manga e che ancora non aveva ricevuto una trasposizione. L'anime di Bleach, prodotto da Studio Pierrot, è durato dal 2004 al 2012 con 366 episodi totali, accompagnati anche da alcuni lungometraggi che sono stati doppiati in italiano.