Dynit svela le novità anime di maggio 2020, c'è anche Promare

Dynit, l'editore italiano specializzato in anime e manga, ha recentemente svelato tutte le novità DVD/Blu-ray previste per il mese di maggio 2020. Tra i nuovi arrivi spiccano senza dubbio l'eccezionale pellicola di Studio Trigger Promare e Fate/stay night: Heaven's Feel - I. Presage Flower, il primo capitolo della trilogia cinematografica di Fate.

Potete leggere l'elenco completo qui sotto o cliccando sopra il link originale reperibile in calce.

Invincibile Zambot 3 Blu-ray Box-set (Eps.01-23)

Kappei, discendente dell’antica stirpe aliena dei Jin, giunta sulla terra dal pianeta Biar, si batte a bordo dello Zambot Ace contro i Mecha Burst delle armate di Gaizok, aiutato dai cugini Uchuta e Keiko. Ma gli attacchi del crudele Butcher si fanno sempre più violenti ed incalzanti: è necessario che le astronavi dei tre ragazzi si uniscano in un unico, potente robot, l’invincibile Zambot 3! Ma a osteggiare Kappei non ci sono solo i Mecha Burst: i terrestri iniziano infatti a meditare la cacciata dei Jin, ritenendoli responsabili degli attacchi dei Gaizok al loro pianeta. Un dramma di grande intensità per un grande classico dell’animazione giapponese, opera dei geniali Yoshiyuki Tomino e Yoshikazu Yasuhiko, autori del mitico Gundam.

Promare (First Press) Blu-ray/DVD

Sono trascorsi trenta anni dall'apparizione dei Burnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma, che ha distrutto metà del mondo grazie al fuoco. Quando appare un nuovo gruppo di mutanti che si fanno chiamare Mad Burnish, ha inizio l'epica battaglia tra Galo Thymos, un nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Burnish detta Burning Rescue e Lio Fotia, il leader dei Mad Burnish.

Kemono Michi: Rise Up - The Complete Series Blu-ray/DVD

Il wrestler Kemoner Mask, durante l’incontro per il titolo contro il suo rivale MAO, viene trasportato in un altro mondo, nel regno di Edgard. La principessa Altena gli chiede di sconfiggere il re dei demoni e i suoi mostri malvagi, ma lui si rifiuta e si ritrova braccato dai soldati. Fugge nella città di Cluster dove incontra Shigure, una ragazza lupo.

Fate/Stay Night - Heaven'S Feel 1. Presage Flower Blu-ray/DVD

Il ragazzo desiderava proteggere la ragazza. Era quello il suo intento. A distanza di soli 10 anni dalla precedente Guerra del Santo Graal – una battaglia condotta da maghi (Master) e Spiriti Eroici (Servant) al solo scopo di ottenere il leggendario calice onnipotente in grado di realizzare ogni desiderio – una nuova guerra incombe sulla città di Fuyuki. Emiya Shirou, figlio adottivo di Emiya Kiritsugu che partecipò alla precedente Guerra, ha deciso di combattere per realizzare l’ideale del defunto padre. Insieme a Saber, il Servant da lui evocato, Shirou forma un’alleanza con Tohsaka Rin e prende parte alla Guerra del Santo Graal. Ma la battaglia inizierà a degenerare non appena strategie segrete verranno messe in atto da forze invisibili.

Sword Art Online II The Complete Series (4 Blu-ray, Eps.1~25)

Dopo un anno, Kirito viene contattato da Kikuoka, un funzionario governativo, che gli chiede di investigare su un incidente avvenuto in un nuovo VRMMO, chiamato Gun Gale Online. Un giocatore, ucciso nel gioco da un misterioso avatar armato di una pistola nera, muore anche nel mondo reale. Kirito, anche se non del tutto convinto che il mondo virtuale possa influenzare fisicamente il mondo reale, decide di accedere a GGO, ma si troverà ancora una volta a lottare per sopravvivere.

