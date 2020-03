Dynit svela le uscite manga di giugno 2020, presente anche l'artbook di Sekiro

Dynit ha recentemente presentato le novità manga previste per il mese di giugno 2020, e i lettori veterani saranno felici di sapere che non manca in lista qualche interessante fumetto vintage. Dal manga shojo Hot Road all'artbook dedicato al capolavoro videoludico Sekiro, questa prima tranche estiva sembra davvero avere opere per tutti i gusti.

Potete leggere l'elenco completo qui sotto o cliccando sopra il link originale reperibile in calce.

Hot Road Vol. 01 di Taku Tsumugi - 29,90 €

Uno degli shojo più rappresentativi degli anni Ottanta, un classico da milioni di copie vendute, incentrato sulla vita di alcuni adolescenti e della loro ribellione alla società degli adulti. Ambientato nello Shonan, nel mondo delle bande di motoclisti, Hot Road è una storia di formazione che dà voce a una generazione di giovani incompresi che fa fatica a trovare il suo posto nel mondo.

Avrei voluto dirti grazie di Yukari Takinami - 16,90 €

Dalla diagnosi del tumore al pancreas, passando per cure ed ospedali, la vendita della casa, la scelta della tomba, l'ultimo viaggio in famiglia... per arrivare infine alla terapia del dolore.

Quando si accompagna una madre verso la morte, non tutto è come ci aspettava. Il racconto autobiografico di una madre e di una figlia e del loro rapporto non proprio idilliaco, nell'ora dell'ultimo addio.

The Art of Sekiro: Shadows Die Twice di Dengeki Game Editorial Department - 34,90 €

Dagli sviluppatori di Bloodborne e della serie Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice è stato rilasciato per PlayStation 4 a marzo 2019 e ha ottenuto più di cinquanta premi e nominations in tutto il mondo.

L'artbook è una perla per tutti i fan dell'avvincente saga videoludica!

Arrivano i Superboys Vol. 01 (di 6) di Ikki Kajiwara e Mitsuyoshi Sonoda - 12,90 €

Dall'autore de L'uomo tigre e Rocky Joe, lo storico manga che ha ispirato il primo anime dedicato al calcio. Anni Settanta, sobborghi di Tokyo: le avventure dell'irrequieto Shingo Tamai, che hanno incantato generazioni di telespettatori anche in Italia, finalmente in versione originale!

Seven Days War di Osamu Soda, Hiranari Izuno - 18 €

In una torrida giornata estiva un'intera classe di scuola media scompare nel nulla... all'inizio si pensa a un rapimento, ma la classe è barricata in una vecchia fabbrica abbandonata in segno di ribellione al mondo degli adulti. Una storia che ha incantato milioni di lettori e che ha ispirato l'omonimo anime con la regia di Yuta Murano, uno dei giovani autori più interessanti dell'animazione giapponese.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete qualcosa? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità Dynit invece, vi consigliamo di dare un'occhiata allo spin-off di Sekiro: Shadows Die Twice pubblicato lo scorso 27 febbraio e agli anime in arrivo nel mese di maggio 2020.