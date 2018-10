Dynit: Tokyo Ghoul:re e Yu-Gi-Oh! The Pyramid of the Light in uscita a dicembre

Come annunciato recentemente, il prossimo 12 dicembre l’editore Dynit, conosciuto tempo fa come Dynamic Italia, pubblicherà Tokyo Ghoul:re e il film Yu-Gi-Oh! - The Pyramid of the Light.

Di seguito potete trovare varie informazioni sui titoli in questione:

Tokyo Ghoul:re BOX 1 (ep. 1 - 12)



Studio: Pierrot (Lamù, Naruto, Naruto Shippuden, Bleach, Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations)

(Lamù, Naruto, Naruto Shippuden, Bleach, Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations) Regia: Odahiro Watanabe (Beelzebub (Episode Director))

(Beelzebub (Episode Director)) Data di Uscita: 12/12/2018

Formato: DVD / BLU-RAY

Sinossi: “Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero...”

Yu-Gi-Oh! - The Pyramid of the Light

Studio: Studio Gallop (Initial D First Stage, Yu Gi Oh! Duel Monsters e seguiti, Rurouni Kenshin: Special Techniques)

(Initial D First Stage, Yu Gi Oh! Duel Monsters e seguiti, Rurouni Kenshin: Special Techniques) Regia: Hatsuki Tsuji (Cardfight!! Vanguard, Yu Gi Oh! Duel Monsters GX)

(Cardfight!! Vanguard, Yu Gi Oh! Duel Monsters GX) Data di Uscita: 12/12/2018

Formato: DVD

Sinossi: “Duelli, strategie, mistici segreti e tanto divertimento in questo primo film ispirato al famoso Yu-Gi-Oh!, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. L'eroico Yugi dovrà affrontare nuovamente il suo arcinemico Seto Kaiba in un'avventura ancora più pericolosa quando un antico male, risvegliato dalla magia del Faraone, entrerà nella mischia. Chi vincerà questo ultimo duello?”

Il film in questione, uscito nel 2004, venne pubblicato diversi anni fa da Warner Bros. con il titolo “Yu-Gi-Oh! The Film”.

Vi ricordiamo, inoltre, che il prossimo mese uscirà il box DVD / BLU-RAY di My Hero Academia. Per chi volesse ulteriori notizie sulle uscite del mese di novembre vi consigliamo QUESTA notizia.

Come vi sembrano questi annunci? Acquisterete qualcosa?