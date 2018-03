Dynit, tra Toky Ghoul e L'Attacco dei Giganti: gli annunci anime del Cartoomics 2018

Oggi, sabato 10 marzo, l'editore di home videoha tenuto la sua conferenza al, in scena a Fiera Milano Rho fino all'11 di marzo. Scopriamo insieme tutti gli annunci più succulenti in ambito anime.

L'editore, nel corso della conferenza al Cartoomics 2018, ha svelato il suo piano di uscite anime in home video da marzo fino al mese di luglio del 2018. Vediamole in ordine.

Per quanto riguarda il mese di marzo 2018, le novità assolute in arrivo sono Star Blazer 2199 Celestial Ark, Kyashan Il Ragazzo Androide (che, per la prima volta, esce anche in formato Blu-Ray), e Mobile Suit Gundam Thunderbolt: Bandit Flower. Per la collezione Toei Classic Parte I, invece, arriveranno: La Grande Avventura del Piccolo Principe Valiant (di cui l'editore ha provato a recuperare il doppiaggio originale RAI), Il gatto con gli stivali, 20.000 leghe sotto i mari, Ali Baba e i 40 ladroni e Gli allegri pirati dell'isola del tesoro.

Voliamo nel mese di aprile 2018: gli home video anime in arrivo sono Full Metal Panic! Complete Edition e la nuova tornata di Toei Classic Parte II, ovvero Continuavano a chiamarlo il gatto con gli stivali, Il gatto con gli stivali in giro per il mondo, La leggenda del serpente bianco, Le meravigliose avventure di Sinbad, Senza famiglia.

Nel mese di maggio 2018 le uscite, invece, saranno le seguenti: Full Metal Panic! Fumoffu? Complete Edition (un box da 3 DVD per 12 episodi), Tokyo Ghoul Il Film e Kill la Kill Limited Edition (un box da 4 dischi per la versione Blu-Ray e 5 dischi per la versione DVD).

A giugno 2018 avremo Eureka Seven The Complete Series Edition (un box da 7 DVD), mentre nel mese di luglio 2018 avremo L'Attacco dei Giganti Parte 3 - The Roar of Awakening: si tratta del film riassuntivo degli eventi della seconda stagione, in attesa della terza che debutterà in Giappone proprio a luglio. La pellicola è stata trasmessa all'estero sul grande schermo, ma l'editore italiano ha ritenuto che - in quanto film riassuntivo e non un vero e proprio contenuto inedito - nel nostro Paese dovesse arrivare esclusivamente in formato home video. The Roar of Awakening, tuttavia, include un filmato inedito della terza stagione di Attack on Titan firmata Wit Studio.