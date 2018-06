Dynit: tutte le novità e uscite del mese di giugno 2018

Dynit ha pubblicato quali saranno tutte le uscite della casa editrice durante il mese di giugno 2018. Spiccano titoli interessanti come In Questo Angolo di Mondo e La Fossa dei Ribelli, ma non mancano opere che potrebbero attirare l'attenzione dei fan.

Dynit propone ai suoi lettori e spettatori tutte le uscite anime e manga del mese di giugno 2018, che andremo qui ad elencare.





ANIME

In Questo Angolo di Mondo – Standard Edition

DVD, 14,99 Euro



Suzu Urano è una giovane ragazza che nel 1944 si trasferisce nella piccola cittadina di Kure, sulla costa nella prefettura di Hiroshima, dove sposa Shūsaku Hōjō, un giovane impiegato che lavora nella locale base navale. Nel 1945, i bombardamenti delle forze armate americane colpiscono Kure, con effetti devastanti per tutti i cittadini e il loro modo di vivere. La vita di Suzu cambia in modo irrevocabile, ma con perseveranza e coraggio continua a tirare avanti e a vivere la vita al massimo.





La Forma della Voce - Standard Edition



DVD, 14,99 Euro



Dopo aver preso di mira una ragazza sorda, costringendola a trasferirsi, Shoya è vittima a sua volta di bullismo e viene ostracizzato dai suoi compagni di classe. Anni dopo, il ragazzo intraprenderà un nuovo cammino, volto alla redenzione





MANGA

La Fossa dei Ribelli di Mario Tamura 17 x 24, B., 416 pp., b/n, € 26,90



2187, mezzo secolo dopo la guerra nucleare nell’Asia dell’Est. Una delle città sopravvissute alla distruzione totale è Gothic Town, circondata da un muro di cinta e isolata da tutto. In questo desolante scenario, tre ragazzi non si rassegnano a vivere a testa bassa e scoprono l’esistenza di una realtà sotterranea caotica e violenta. Sorao, Kenji, Mita e la disillusa Cherry sono i quattro protagonisti di un universo visionario fatto di amore e crudeltà, potere e oppressione, povertà e sofferenza. Insieme vivranno un’avventura terrificante, guidati nella loro lotta al sistema da un inesauribile istinto di sopravvivenza.





L’Uomo in Fuda di Natsume Ono 17 x 24, B., 176 pp, € 15,90



“Nel bosco vive un orso. Vive da solo in una baita. Di giorno ha le sembianze di orso. Di notte si trasforma in un uomo.” Una giovane ragazza si addentra nella boscaglia e si imbatte nell’orso, ma anche nell’uomo… Qual è il suo segreto? Perché ha deciso di vivere in solitudine?





Our Summer Holiday di Kaoru Ozaki 17 x 24, B., 216 pp., b/n, € 16,90



L’undicenne Natsuru viene completamente ignorato dalle bambine della sua classe e non lega nemmeno con i maschi…quando viene avvicinato da Rio, la più alta tra le sue compagne. Rio però nasconde un segreto drammatico. Quale sarà e come si svolgerà l'amicizia tra questi insoliti alunni?





Sotto un Cielo di Collant di Shun Umezawa 17 x 24, B., 452 pp., b/n, € 29,90



Raccolta di racconti politicamente scorretti che mostrano il lato più cupo e nascosto della società giapponese. Perdenti, prostitute e yakuza sono protagonisti di tre storie che hanno in comune il tema del sesso!





Tokyo Kaido vol. 1 di 3 di Minetaro Mochizuki 17 x 24, B., 212 pp., b/n, € 16,90



Hashi, Hana, Mari e Hideo vengono respinti dalla società a causa delle loro “peculiarità” e vivono in una clinica specializzata… Un’opera surreale e spietata che porta il lettore a interrogarsi su cosa sia veramente la normalità.

Cosa ne pensate di queste opere? Qualcuna ha suscitato il vostro interesse?