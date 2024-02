C'è una data per Berserk 376! Uscirà 'prima del DLC di Elden Ring'!

Le sorti di Berserk stavano allarmando la community di appassionati. Il manga, che dalla morte di Kentaro Miura è stato preso in mano da Koji Mori e Studio GAGA, sembrava essere sparito nel nulla, con nessun nuovo capitolo pubblicato per diversi mesi consecutivi. La lunga pausa di Berserk sembra stia però per finire, finalmente.

Solamente pochi giorni fa vi raccontavamo dell'assenza di Berserk 376 dal prossimo numero di Young Animal in uscita a inizio marzo 2024. Ebbene, forse finalmente ci siamo. Il manga potrebbe tornare molto presto, forse già alla fine del mese prossimo!

Il gameplay trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree ha scosso la community di appassionati e nemmeno Studio GAGA è potuto rimanere indifferente a questo annuncio attesissimo, forse più del ritorno di Berserk.

Elden Ring ha diversi punti in comune con Berserk. Il lavoro di Hidetaka Miyazaki è stato fortemente influenzato dalle atmosfere del manga del compianto Miura sensei, sia nelle ambientazioni che nella forma. Quasi in modo beffardo, l'uscita del DLC di Elden Ring avvicina la pubblicazione di Berserk 376.

Stando a quanto dichiarato su X (Twitter) da @Drache_Doratan, direttore del team di assistenti di Studio GAGA, il capitolo 376 di Berserk è stato finalmente completato e arriverà prima dell'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, in arrivo il 21 giugno 2024. Si tratta ovviamente di una dichiarazione ironica, poiché se il capitolo è già pronto, molto probabilmente verrà pubblicato sul Young Animal in arrivo a fine marzo 2024. L'attesa sembra dunque finita, anche grazie a Elden Ring!