È deceduta Michiru Shimada, sceneggiatrice di One Piece e Little Witch Academia

Brutte notizie per gli appassionati di animazione giapponese. Durante la giornata di ieri,, sceneggiatrice di molti anime di successo come One Piece , si è spenta all’età di 58 anni a causa di una malattia cardiaca con cui combatteva già da più di un anno.

È stata proprio sua figlia, nelle ultime ore, ad annunciarne il decesso attraverso Twitter. La giovane donna ha poi approfittato dell’occasione per ringraziare tutti i fan della compianta madre per il supporto datole durante i 38 lunghi anni della sua fortunata carriera nell’industria dell’animazione nipponica.



Nata nel quartiere speciale Itabashi in quel di Tokyo nel 1959, Michiru Shimada, nel corso della sua lunga carriera, ha curato la sceneggiatura di anime del calibro di Dragon Ball, Little Busters!, Before Green Gables, Romeo and the Black Brothers, Dr. Slump, Rurouni Kenshin, Jewelpet Twinkle, Urusei Yatsura, ed i già menzionati Little Witch Academia e One Piece.



Augurandoci che il suo spirito riposi in pace, non possiamo che ringraziare Michiru per il contributo dato in tutti questi anni all'industria dell'animazione giapponese.