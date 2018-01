È disponibile il nostro video speciale sui migliori anime shonen disponibili su Netflix!

La piattaformasta rafforzando sempre di più il suo catalogo anime: ad oggi, il servizio offre un vasto assortimento di prodotti derivanti dal mondo della fiction nipponica, e tra le proposte del catalogo figurano delle vere e proprie pietre miliari che hanno fatto la storia recente del genere shonen.

Vi abbiamo già elencato nello specifico, nel nostro speciale di approfondimento, quali sono le migliori serie anime shonen presenti su Netflix e perché non dovreste proprio perdervele, se non addirittura dedicargli una seconda visione approfittando della disponibilità sulla piattaforma streaming più famosa al mondo.

In caso vogliate un'ulteriore finestra di analisi, vi proponiamo il nostro video, condito anche da alcune delle immagini più emblematiche dei prodotti in questione: gli anime che vi proponiamo sono Death Note, Toradora!, Sfondamento dei Cieli: Gurren Lagann, Fullmetal Alchemist, One-Punch Man e Attacco dei Giganti.

Alcune di queste serie sono entrate prepotentemente nell'immaginario collettivo, ispirando altri celebri prodotti crossmediali come serie e film live action, romanzi e videogiochi: è il caso di serie come Death Note (che, proprio da Netfilx, ha recentemente ricevuto un bistrattato film live action) o anche Attacco dei Giganti.

Altri prodotti sono invece emergenti o derivati da opere precedenti, come Sfondamento dei Cieli: Gurren Lagann e Toradora! Quest'ultimo, poi, viene solitamente confuso come un anime di genere shojo a causa dei temi prettamente sentimentali (e dunque, come molti sono portati a pensare, di stampo femminile), ma in realtà l'opera originale (il romanzo di Yuyuko Takemiya e il manga derivato) venne pubblicato su una rivista shonen, Dengeki Bunko Magazine.

Fullmetal Alchemist è un vero e proprio capolavoro ed è disponibile in due differenti serie: una prima, la cui trama si discosta dalla controparte cartacea originale, e un remake chiamato Fullmetal Alchemist: Brotherhood, che invece traspone con maggiore fedeltà l'opera di Hiromu Arakawa. Da questo anime e manga è stato tratto anche un film live action, già uscito in Giappone e in arrivo su Netflix Italia nel mese di febbraio.

Quali sono i vostri anime shonen preferiti?