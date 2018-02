È disponibile in rete il trailer dell'episodio 827 di ONE PIECE

Come ogni domenica, al termine dell’episodio 827 diha rilasciato il trailer della puntata che verrà trasmessa solo il 4 marzo, a causa dell’annuale maratona di Tokyo che si terrà il prossimo 25 febbraio.

Visionabile in chiosa all’articolo, il promo dell’episodio intitolato “Un incontro segreto! Rufy contro i pirati Firetank” conferma che Monkey D. Luffy e compagni al suo seguito, come consigliato dallo stesso Jinbe, incontreranno Capone “Gang” Bege e la sua banda per formare un’alleanza e prendere parte al suo piano. Come accennato nel nostro precedente articolo, il pirata della Peggiore Generazione intende sfruttare le nozze di Sanji e Charlotte Pudding per eliminare una volta per tutte l’Imperatrice Big Mom e accrescere ulteriormente la propria fama.



Dal momento che Luffy e compagni vorrebbero mandare a monte il matrimonio, e salvare al contempo la crudele famiglia Vinsmoke, i Mugiwara non possono assolutamente lasciarsi sfuggire quest’occasione, anche perché - allo stato attuale - possono contare solo su otto uomini, mentre Big Mom dispone di una flotta invidiabile. Il supporto di Bege, di conseguenza, offrirebbe loro maggiori chance di compiere con successo la mortale missione che li attende.



Nel trailer, intanto, Nami, Carrot e gli altri, prima di presentarsi dinanzi a Bege, sono costretti a fare un bagno purificatore e ad indossare degli abiti consoni all’imminente incontro col boss mafioso, che a giudicare dalle immagini non sembra particolarmente incline a stringere un’alleanza...