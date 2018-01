È disponibile il trailer del 41° episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Ieri è andato in onda il 40° episodio di Boruto: Naruto Next Generations , dove il neo natoha ricevuto la sua prima missione. Ora, come da tradizione, è stato rilasciato online il promo dell'episodio 41 della serie...

Nella puntata trasmessa ieri da TV Tokyo di Boruto: Naruto Next Generations, Boruto, Sarada e Mitsuki si sono uniti e hanno formato il "team 7". I tre, guidati dal jonin Sarutobi Konohamaru, hanno ricevuto la loro prima missione. La missione consiste nel respingere dei banditi che hanno attaccato un villaggio, facendo in modo che non tornino mai più. Boruto e gli altri partono immediatamente per il villaggio, e si trovano faccia a faccia con una giovane donna di nome Kiri, figlia del capo del villaggio improvvisamente scomparso di cui ha preso il posto.

Alla fine della puntata è stato trasmesso il promo del prossimo episodio, visionabile in calce alla notizia. Di seguito potete trovare una breve descrizione della nuova puntata intitolata "The Power of Unity".

Episodio 41: I ninja che erano camuffati da banditi hanno rapito Kiri. Essendo solo dei genin, Boruto e gli altri non sono destinati a missioni che prevedono la lotta contro altri ninja. Tuttavia, a causa della supplica del villaggio e attraverso il giudizio di Konohamaru, il team 7 ora ha cambiato la propria missione da "Respingere i banditi" a "Salvare Kiri".

il 41° episodio di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda il prossimo 17 Gennaio, sempre su TV Tokyo.