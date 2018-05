È guerra al Re dei Kaiju nel nuovo trailer di Godzilla: City on the Edge of the Battle

Godzilla: Planet of the Monsters ha riscosso un discreto successo sulla piattaforma Netflix l'anno scorso. La pellicola animata è stata un enorme preambolo per i successivi film, e ora possiamo ammirare il nuovo trailer di Godzilla: City on the Edge of the Battle, secondo film della trilogia animata.

Oggi, 18 Maggio, il Re dei Kaiju torna nei cinema giapponesi con il secondo film animato della trilogia iniziata l'anno scorso con Godzilla: Planet of the Monsters. Il sequel che uscirà quest'oggi, Godzilla: City on the Edge of the Battle, metterà in scena lo scontro totale tra i sopravvissuti della razza umana e Godzilla per la riconquista della terra.

In occasione dell'uscita è stato rilasciato un nuovo trailer di Godzilla: City on the Edge of Battle, che potete trovare in apertura. Il nuovo trailer è pieno di azione, e regala un assaggio di ciò che ci attende nella pellicola completa. Il film è prodotto da Toho Animation e Polygon Pictures, e promette di alzare la posta rispetto al precedente lungometraggio.

Il nuovo trailer vede i soldati sopravvissuti al primo scontro con Godzilla imbattersi in una misteriosa razza di umani, molto probabilmente i discendenti di coloro che sono rimasti sulla terra. Ormai incastrati su una Terra devastata e comandata dai Kaiju, i soldati sopravvissuti verranno a conoscenza di un'arma che potrebbe cambiare le sorti dello scontro: Mechagodzilla.

Oltre al nuovo trailer, è stato rilasciato anche un poster che ritrae i protagonisti di Godzilla: City on the Edge of the Battle. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.