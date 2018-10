È mai possibile che ONE PIECE abbia finalmente la propria 'Tsunade'?

Dal momento che il Paese di Wano è palesemente ispirato al Giappone feudale, era inevitabile che il manga di ONE PIECE introducesse qualche geisha, una manciata di samurai e persino un paio di ninja. A quest’ultima categoria in particolare appartiene infatti un personaggio che i fan definiscono già “la Tsunade di ONE PIECE”.

Come saprete se avete già letto un nostro recente articolo su ONE PIECE, l’ultimo capitolo dell’opera ha visto Nami “vestire” i panni della kunoichi, in quanto Kin’emon considera le sue abilità speciali dei veri e propri ninjutsu. La ragazza è stata inoltre costretta a indossare un vestito piuttosto sexy, che lascia ben poco spazio all’immaginazione.



A ragion veduta, Nami si è dimostrata poco convinta dalla scelta dell’abito, suggerendo che questo potrebbe non essere molto adatto al ruolo affibbiatole. Kin’emon ha subito risposto alle varie proteste della fanciulla, ribandendo la propria scelta. Pochi istanti dopo, tuttavia, una kunoichi a tutti gli effetti si è presentata al cospetto del samurai, al fine di “guidare” Nami.



Vestita in modo completamente diverso, la nuova arrivata ha involontariamente confermato tutte le ipotesi di Nami, dando vita ad una scena alquanto buffa. Tozza e tutt’altro che affascinante, la donna chiamata Shinobu ha però colto l’attenzione dei fan grazie ai propri codini, che molto ricordano quelli di Tsunade: la Principessa delle Lumache di Naruto, nonché Quinto Hokage del Villaggio della Foglia.



Sebbene Shinobu non somigli affatto alla ninja leggendaria, i fan sono convinti che il personaggio sia un’evidente caricatura dell’Hokage, ed il seno prosperoso della shinobu potrebbe effettivamente avvalorare questa buffa teoria... Del resto, già in passato Eiichiro Oda aveva fatto qualcosa di simile, introducendo un ninja (Raizo) dotato delle qualità esagerate di Might Guy e Rock Lee.

Anche secondo voi Shinobu potrebbe essere la Tsunade di ONE PIECE?