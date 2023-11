C'è un nuovo manga sui vichinghi che l'autore di Vinland Saga sta amando

In Giappone è stato lanciato quest'anno un nuovo manga sulla rivista Monthly Comic Zenon, con protagonisti i vichinghi, chiamato Farawell, My Odin. L'opera ha convinto il pubblico nipponico conquistando anche un lettore d'eccezione che di manga sui vichinghi se ne intende: Makoto Yukimura, creatore di Planetes e Vinland Saga.

Farawell, My Odin racconta la storia di un giovane ragazzo cresciuto tra i lupi nell'Inghilterra del XI secolo. Raggiunta l'età adolescenziale, il giovane viene adottato da un prete, il quale tuttavia verrà ucciso durante una scorribanda vichinga. Il ragazzo si mette sulle tracce degli assassini del suo padre adottivo mettendo in pratica tutto quello che ha imparato crescendo come un lupo selvatico.

Leggendo la trama, si possono trovare diverse analogie con i temi cardine di Vinland Saga. Al momento, questo manga è disponibile soltanto in Giappone ma il pubblico occidentale spera che la raccomandazione di Yukimura possa convincere qualche editore europeo (o americano) a stampare Farawell, My Odin da questo lato dell'oceano.

Se siete tra i pochissimi che non hanno ancora avuto a che fare con Vinland Saga vi lasciamo la recensione della prima stagione dell'anime disponibile su Netflix.

Per quanto riguarda Farawell, My Odin, i lettori occidentali sono sempre più curiosi di sapere se quest'opera verrà tradotta nel breve periodo. Attualmente non possono fare altro che incrociare le dita e sperare che gli apprezzamenti di Yukimura convincano l'editoria occidentale a puntare su questo titolo.