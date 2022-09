Dov'è nato Barbabianca? La rivelazione dell'isola di ONE PIECE

È già da tempo in ONE PIECE che Eiichiro Oda ha rivelato le origini di Barbabianca. Il pirata, ex membro della ciurma Rocks insieme a Kaido e Big Mom, poi divenuto imperatore, è nato nel Nuovo Mondo e quest'isola particolare era sotto la sua protezione e rifornimento economico e non solo. Ma non è mai stato rivelato il nome del luogo.

Qual è il nome dell'isola dove è nato Barbabianca? La rivelazione è arrivata in ONE PIECE 1059, uno degli ultimissimi capitoli pubblicati da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump. Uno dei testi di narrazione apparsi nelle fasi in cui Marco torna su quest'isola conferma il nome Sphinx, ovvero Sfinge. Il nome è voluto in inglese dallo stesso Oda, che infatti lo ha scritto in katakana come スフィンクス (Sufinkusu), quindi la pronuncia anglosassone della parola sfinge.

Non è un caso il nome, dato che su quest'isola ci sono diverse sfingi che vivono come animali addomesticati. Ora l'isola è sotto la protezione di Marco e non è né un'isola affiliata al Governo Mondiale né un'isola dei rivoluzionari, inoltre è molto povera e piccola e può contare su poche risorse. Un giorno questa potrebbe diventare un campo di battaglia a causa di Edward Weevil, dato che Barbabianca dirottava molte risorse sul benessere della sua isola natia.