Cos'è il ONE PIECE? Tutto ciò che sappiamo sul mitico tesoro

Probabilmente ogni lettore che negli anni si è approcciato al manga di Eichiro Oda ha sempre saputo che, come in ogni storia piratesca che si rispetti, l’ultimo segreto che sarebbe stato svelato è proprio quello riguardante il ONE PIECE, il leggendario tesoro lasciato da Gol D. Roger, il re dei pirati.

Anche se negli anni il mistero è stato quasi oscurato da altri grandi quesiti del mondo di ONE PIECE, come il significato della D. nel nome di molti personaggi del manga, il quesito ogni tanto torna fuori, nonostante la consapevolezza dei fan del fatto che la risposta arriverà molto tardi. Ma cosa sappiamo fino ad ora sul tesoro?

Il tesoro è stato lasciato originariamente su Laugh Tale, l’ultima isola della rotta maggiore, da Joy Boy, leggenda del mondo di ONE PIECE, 800 anni prima dell’inizio della narrazione. Successivamente, al suo approdo sull’isola, il tesoro è stato ritrovato dal re dei pirati Gol D. Roger e dalla sua ciurma, i quali, come prima reazione, scoppiarono a ridere, evento dal quale prende il nome l’isola che ospita il ONE PIECE.

L’annuncio sulla sua esistenza fatto da Roger sul patibolo è stato l’evento che ha dato via alla grande era della pirateria, e dopo anni quella fiamma è stata ravvivata da Barbabianca a Marineford. In punto di morte l’imperatore, che aveva parlato del ONE PIECE con Roger, ha ribadito che il tesoro esiste e che quando qualcuno lo troverà il mondo sarà sconvolto.

Purtroppo, le informazioni a riguardo rilasciate nel manga terminano qui, ma un’ultima, piccola notizia è stata rilasciata da Eichiro Oda in un’intervista: l’autore ha confermato che il ONE PIECE è un effettivo tesoro materiale ed esistente, e non un concetto astratto. E secondo voi, in cosa potrebbe consistere il leggendario tesoro di Joy Boy e Gol D. Roger?