È possibile che il prossimo power-up di ONE PIECE sia già dietro l'angolo?

Saga dopo saga, l’anime di ONE PIECE continua a soggiogare i fan con power-up imprevedibili e talvolta anche piuttosto strampalati, soprattutto quando si tratta del protagonista Monkey D. Luffy. Sebbene la serie abbia svelato una nuova trasformazione soltanto domenica scorsa, il prossimo power-up potrebbe essere dietro l’angolo...

Come saprete se avete già visionato l’episodio 862 di ONE PIECE, intitolato “Sulong - La grande misteriosa trasformazione di Carrot”, domenica scorsa ci è stata finalmente rivelata l’arma segreta della piccola e radiosa Carrot: una terrificante trasformazione che non solo la rende persino più affascinante e aggraziata del solito, ma soprattutto più agile e potente.



È proprio grazie a questo straordinario asso nella manica che la fanciulla ha potuto distruggere buona parte della flotta di Charlotte Daifuku, riequilibrando almeno in parte la terrificante situazione in cui versa l’equipaggio della Thousand Sunny, ossia la nave dei pirati di Cappello di Paglia.



Mentre i suoi compagni sono alle prese con Big Mom e la sua enorme flotta, il capitano Monkey D. Luffy è ancora bloccato nel MirroWorld, dove ha ripreso lo scontro col potente Charlotte Katakuri: un avversario che si è già dimostrato superiore a tutti i suoi precedenti rivali, anche grazie ad una sviluppatissima Ambizione della Percezione.



Proprio questo potere permette al nerboruto Generale dei Dolci di prevedere con largo anticipo qualsiasi attacco del nemico, vanificando di conseguenza qualsiasi azione di Luffy. Nel disperato tentativo di ribaltare le sorti del duello, il giovane pirata, nello scorso episodio, ha però chiuso gli occhi e ha cercato di bloccare gli attacchi di Katakuri affidandosi alla propria Ambizione.



Come forse ricorderete, l'anziano Rayleigh aveva promesso al ragazzo che anche la sua Ambizione sarebbe migliorata dopo aver affrontato dei validi avversari; pertanto, Luffy ha voluto mettere alla prova la teoria del maestro, sperando che questa affinasse la sua Ambizione della Percezione. Sfortunatamente il test è fallito miseramente, in quanto questo stratagemma ha soltanto complicato una situazione già critica...



Sebbene l’idea di Luffy si sia rivelata un totale disastro, il ragazzo sembra comunque sulla buona strada per capire come rispondere agli attacchi dell’avversario. Del resto, già in passato Luffy si è ritrovato a dover combattere contro nemici dotati di poteri straordinari, e il più delle volte ha inventato sul momento delle efficaci contromisure in grado di ribaltare le sorti di un duello. Il suo prossimo power-up, di conseguenza, potrebbe non essere poi troppo lontano...

E voi, cosa ne pensate dello stratagemma ideato da Luffy? E soprattutto, quanto ancora durerà, secondo voi, questo straordinario duello di ONE PIECE?