C'è un prezzo da pagare per la battaglia di Demon Slayer: chi vive e chi muore

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non è mai stato un manga allegro, nonostante i tanti momenti comici regalati grazie ai protagonisti. No, il manga è sempre stato avvolto da una nebbia oscura e che minacciava di portare via ai lettori i loro personaggi preferiti da un momento all'altro. E con la fine in vista, alcune promesse si concretizzano.

Nel capitolo 200 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba assistiamo alla fine della battaglia centenaria contro Kibutsuji Muzan. Le prime pagine regalano il sorgere dell'alba e l'addio all'essere dell'oscurità che si polverizza nella sua ultima e debole forma. Mentre il nemico è stato sconfitto, non si può dire che la fazione protagonista ne sia uscita senza vittime.

Oltre Rengoku, Genya, Tokitou, Shinobu e i tanti membri dei kakushi e cacciatori di demoni senza nome periti nelle battaglie precedenti, ci sono altri pilastri che stanno per andare incontro alla loro fine. Himejima Gyomei è il primo ad essere mostrato: dopo aver rifiutato le cure, si ricongiunge finalmente ai suoi amati fratelli del tempio, piangendo e lasciando questo mondo.

Kanroji Mitsuri è tra le braccia di Iguro Obanai, entrambi a fine vita e con ferite troppo letali per essere curate. Kanroji non avverte più dolore e sa di morire, ma Iguro la avvisa che non sarà sola dato che lui la seguirà a breve. Con la promessa di sposarsi in caso si reincarnassero, la coppia sembra morire felice nelle pagine centrali.

Dopo aver mostrato il salvataggio in extremis di Sanemi, Inosuke e Zenitsu (non viene invece mostrata Kanao), l'addio più triste è quello del protagonista Tanjiro. Giyuu si avvicina e viene già allertato dai medici: Tanjiro è senza polso e ormai è morto. Il pilastro dell'acqua si sente ancora una volta inutile per non essere riuscito a proteggere chi amava, mentre Nezuko si avvicina al campo di battaglia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà su Weekly Shonen Jump numero 19 e su MangaPlus domenica 5 aprile con il capitolo 201.