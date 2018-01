È riemerso in rete un raro artwork tratto dal crossover fra Dragon Ball e ONE PIECE!

Sia Dragon Ball che ONE PIECE rientrano ormai da tempo nella categoria degli anime più famosi a livello globale, ma sapevate che le due serie si sono incontrate più di una volta attraverso dei crossover ufficiali, sia cartacei che di animazione?

A tal proposito, il sito nipponico ufficiale di Dragon Ball ha recentemente ripubblicato uno splendido artwork tratto da “Dragon Ball x One Piece: Cross Epoch”, un capitolo crossover (autoconclusivo) di 20 pagine circa realizzato nel 2006 da Eiichiro Oda e Akira Toriyama. Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione presenta molti protagonisti di ambedue le serie e, data la presenta di immensi dolci di ogni tipo, ricorda molto il party organizzato da Big Mom nella recente saga di Whole Cake Island.



Mentre il Drago Shenron è immortalato sullo sfondo, intento a gustarsi una tazza di the, i protagonisti Son Goku e Monkey D. Luffy raggiungono i rispettivi amici, già intenti a banchettare. Attorno al tavolo trovano infatti posto Vegeta, Chopper, Crilin, il maestro Muten, Piccolo, Trunks, Usopp, Nico Robin, Zoro e Nami, mentre Sanji e Bulma sono ancora in piedi.

Sfortunatamente Cross Epoch è ancora in inedito in Italia, e qualora non abbiate mai avuto la fortuna di leggerlo, sappiate che questo buffo capitolo era composto da scene piuttosto brevi, in cui svariate coppie di personaggi interagivano in maniera divertente e coerente rispetto alla propria caratterizzazione originale.



Prima di lasciarvi alla visione dell'immagine, vi ricordiamo che è stata pubblicata la recensione di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di DBZ e DB Super in uscita su PS4, Xbox One e PC il 25 Gennaio 2018.