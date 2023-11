Tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione di Chainsaw Man

Mentre il manga di Chainsaw Man continua con la sua Seconda Parte, la serie anime deve ancora ricevere l'annuncio ufficiale della seconda stagione. Vista la popolarità del franchise, è quasi ufficiale che ottenga molto presto dei nuovi episodi: ma cosa sappiamo al momento?

La prima stagione di Chainsaw Man ci aveva stupito con un cast di "antieroi" e una trama horror al punto giusto che si collocava perfettamente con il trend nato negli ultimi tempi nel mondo degli anime. Questo gli ha dato la possibilità di entrare a far parte del "Dark Trio" assieme a serie del calibro di Jujutsu Kaisen e a Hell's Paradise.

Come anticipato prima, non è stata annunciata ufficialmente una seconda serie di Chainsaw Man nè tanto meno che la serie "prosegua" con una seconda stagione. Infatti, alcuni leak e voci girate negli ultimi tempi rivelano che lo Studio MAPPA stia lavorando sia ad un film anime che ad una seconda stagione per questo franchise.

Il motivo per cui MAPPA stia ritardando l'annuncio del sequel di Chainsaw Man potrebbe essere giustificato dal fatto che, per quanto la prima stagione di questa serie sia andata molto bene a livello finanziario, le vendite dei Blu-ray sono state molto basse.

Tuttavia, sempre secondo alcuni leak e non fonti certe, Studio MAPPA potrebbe decidere di annunciare la serie per il 2024. Al momento, la nota casa d'animazione è impegnata con Jujutsu Kaisen e Attack on Titan, dunque posticipare Chainsaw Man sarebbe la scelta più plausibile.