È scomparso Yu Yamamoto, sceneggiatore di Mobile Suit Gundam e Lamù

È dell'ultim'ora una triste notizia: Yu Yamamoto, storico sceneggiatore dell'anime di Mobile Suit Gundam e Lamù, si è spento all'età di 71 anni.

L'annuncio è stato dato dall'account Twitter del progetto anime Galaxy Divine Wind Jinraiger (Ginga Jinpū Jinraiger): Yu Yamamoto, all'anagrafe Masaru Yamamoto, è scomparso lo scorso 25 novembre, ma non sono ancora chiare le cause del decesso. La famiglia di Yamamoto terrà un funerale privato in queste ore, che sarà presenziato dalla sua figlia primogenita, Mio Ueno.

Yamamoto esordì come sceneggiatore nel 1973 ed è rinomato per aver scritto 11 episodi della serie TV originale di Mobile Suit Gundam, datata 1979-1980. È stato inoltre lo scritto della trilogia cinematografica Mobile Suit Gundam - The Movie.

Il sensei collaborò anche come sceneggiatore della serie J9 - una trilogia di serie TV incentrate sui mecha e che includevano prodotti come Galaxy Cyclone Braiger (1981-1982), Galactic Gale Baxinger (1982-1983) e Galactic Whirlwind Sasuraiger (1983-1984). Le tre produzioni sono note anche con i loro titoli americani: Cosmo Ranger, Cosmo Runner e Wonder Six.

Durante la sua carriera ha scritto le trame di oltre 70 anime oltre Gundam, tra i quali ricordiamo maggiormente Time Bokan, Yatterman, Urusei Yatsura, Gatchaman II, Hurricane Polymar, Ultra B, Robotan, Ninja Hattori-kun, Musashi no Ken, Grimm Masterpiece Theater, Cyborg Kuro-chan, Gyouten Ningen Batsealer, Angie Girl, Ochamegami Monogatari Korokoro Poron, Ashita e Free Kick e Zendarman.

Tutta la redazione di Everyeye.it, ovviamente si stringe attorno al dolore dei cari di Yamamoto e saluta ossequiosamente l'ultimo viaggio di questo sensei dell'animazione nipponica.