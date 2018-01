E se I Simpson fossero stati editati con le musiche di Dragon Ball Z?

hanno avuto numerosi momenti da ricordare durante i loro trent'anni di attività, e recentemente uno di questi momenti -l'invito a cena dela casa dinell'episodio "22 Films About Springfield"- ha ricevuto un mash-up con le musiche di Dragon Ball Z

Incredibile a dirsi, I Simpson editati come un episodio di Dragon Ball Z sono molto più divertenti di quanto si pensi. L'utente di YouTube mrchips2301 ha sicuramente fatto i compiti a casa e ha reso il meme "Steamed Hams" esattamente come un episodio di Dragon Ball Z. Il video, che potete trovare in apertura della news, presenta la colonna sonora di Shunsuke Kikuchi, impiegata sia in Dragon Ball che Dragon Ball Z, insieme a molti dettagli che i fan del franchise adoreranno assolutamente.

"Steamed Hams!?! Patented Skinner Burgers", è un filler della serie de I Simpson, noto per i meme generati nel corso degli anni e perché il segmento si allontana dalla trama principale per tornare poi a Bart e Milhouse, esattamente come una pausa pubblicitaria. Uno degli scrittori della serie, Bill Oakley, ha recentemente condiviso la prima bozza del segmento su Twitter.

Certamente, lo staff de I Simpson non poteva davvero prevedere il tipo di effetto che avrebbe avuto questa battuta anche dopo 30 anni, e questo tipo di crossover con Dragon Ball Z è solo un esempio di come i fan abbiano amato (e amino ancora) "Steamed Hams".